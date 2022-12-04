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HDP'nin mezarcısı bakın kim çıktı! Talimat elebaşı ağabeyden nakliye kardeşten

Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef göstererek, halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle Balıkesir’de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklanan HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu’nun, PKK/KCK Terör Örgütü elebaşlarından 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride aranan terörist Mustafa Karasu’nun kardeşi olduğu ortaya çıktı. Karasu’nun dağda etkisiz hale getirilen teröristlerin cenaze nakil ve defin işlemlerinden sorumlu olduğu tespit edilirken, ağabeyinin talimatıyla teröristlerin yakınlarıyla ilgilendiği belirlendi.

HDP'nin mezarcısı bakın kim çıktı! Talimat elebaşı ağabeyden nakliye kardeşten
Ekleme: 4.12.2022 - 10:06 Güncelleme: 4.12.2022 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
HDP'nin mezarcısı bakın kim çıktı! Talimat elebaşı ağabeyden nakliye kardeşten
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri; sosyal paylaşım sitelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Edremit HDP İlçe Başkanı aynı zamanda AN-YAKAYDER isimli derneğin geçici Başkanı Sultan Karasu ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Karasu'nun evinde yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne iltisaklı şüphelilere ait telefonlar, örgüt içerisinde etkisiz hale getirilen ve sözde YPG şehitler albümünde yer alan örgüt mensuplarının isimlerinin geçtiği çok sayıda belge, Garzan mezarlığı olarak tabir edilen yer hakkındaki dosya ve kroki ele geçirildi.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TSK'YI HEDEF GÖSTERİYORDU

Yapılan incelemede Karasu'nun sosyal medya hesapları üzerinden sözde PKK/KCK terör örgütü üyelerinin bulunduğu mezarlıkları Türk askeri tarafından tahrip edildiği yönünde paylaşımlar yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef gösterip, halkı kin ve nefret ile ilgili yönlendirilmeye çalıştı.

TSK'nin PKK/KCK silahlı terör örgütüne karşı Kuzey Irak' ta yaptığı operasyon bölgelerinden çekildiğine yönelik paylaşımlar yaptığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Bahoz Erdal Kod adlı Fehman Hüseyin'in sürekli açıklamalarını paylaştığı, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ileri sürerek, örgüt mensuplarına açlık grevine teşvik niteliğinde paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

HDP'nin mezarcısı bakın kim çıktı! Talimat elebaşı ağabeyden nakliye kardeşten

TALİMATLAR TERÖRİST ABİDEN

Karasu'nun KCK Konseyi Üyesi, PKK/KCK Terör Örgütü elebaşlarından 10 milyon lira para ödüllü kırmızı renk kategorisinde aranan Hüseyin Avareş kod adlı Mustafa Karasu'nun kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Sultan Karasu'nun talimatları direk ağabeyi Mustafa Karasu'dan aldığı belirlendi.

HDP'nin mezarcısı bakın kim çıktı! Talimat elebaşı ağabeyden nakliye kardeşten

MEZAR ORGANİZASYONCUSU ÇIKTI

Yapılan teknik dinlemelerde Sultan Karasu'nun, ölü olarak ele geçirilen teröristlerin cenazelerinin taşınma ve defin işlemlerimden sorumlu olduğu, kurdukları AN-YAKAYDER (Anadolu Yakınlarını Kaybedenler Derneği) kapsamında dağda hayatını kaybeden teröristlerin ailelerini ziyaret ettiği ve terör örgütü faaliyetlerini finansa edebilmek amacıyla fon oluşturduğu açığa çıktı.
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