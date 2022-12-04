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Emine Erdoğan'dan Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın yaşanabilir olmasının başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün olduğunu belirterek, "Yüce gönüllerin, tüm mazlum ve mağdurlara ulaşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 4.12.2022 - 16:24 Güncelleme: 4.12.2022 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün katıldığı Türk Kızılay tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'ne ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün. Yüce gönüllerin, tüm mazlum ve mağdurlara ulaşmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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