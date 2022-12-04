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Ekrem İmamoğlu'nun Kitap Fuarı'ndaki konuşması akıllara İBB kitapçısındaki rezil satırları getirdi...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜYAP Kitap Fuarı'ndaki konuşmasında "Göreve geldiğimizden bu yana 100’ün üzerinde kitabı hayata geçirdik. İBB Yayınları, anlaşılır bir dille, kapsayıcı araştırmalar ile görsel zenginliği olan, zaman zaman popüler konulara değinen kitaplar ortaya koyuyor." ifadelerini kullanırken; İBB Kitapçısı'nda satışa konulan skandal kitaplar akıllara geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun Kitap Fuarı'ndaki konuşması akıllara İBB kitapçısındaki rezil satırları getirdi...
Ekleme: 4.12.2022 - 14:45 Güncelleme: 4.12.2022 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'nun Kitap Fuarı'ndaki konuşması akıllara İBB kitapçısındaki rezil satırları getirdi...
Daha önce terörist Sakine Cansız ve Nurettin Demirtaş'ın kitaplarının satışa sunulduğu İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda çocuk kitapları kategorisinden satışa sunulan 'Aşk ve Dostluk' isimli kitapta çiftler arasındaki temasın açıkça anlatıldığı görülmüştü. 

Skandal bununla sınırlı kalmamış, 'Çıtır Çıtır Felsefe' isimli kitapta bir çocuğun cinsel tacize uğraması konu edilmişti. Kitapta, bir erkek çocuğunun arabada yanına oturan bir erkek tarafından nasıl taciz edildiği detaylarıyla anlatılmıştı. 

Olayın üzerinden aylar geçmişken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜYAP Kitap Fuarı'nda Yekta Kopan ile birlikte bir söyleşi gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun burada Büyükşehir'e ait kitapçılar, yayınevleri ve kütüphaneleri üzerine nutuklar çekmesi akıllara yeniden bu konuyu getirdi. 

CHP'li İmamoğlu'nun yaptığı konuşmalardan bazıları şu şekilde;

'Göreve geldiğimizden bu yana 100'ün üzerinde kitabı hayata geçirdik. İBB Yayınları, anlaşılır bir dille, kapsayıcı araştırmalar ile görsel zenginliği olan, zaman zaman popüler konulara değinen kitaplar ortaya koyuyor.'

'Ben bu mekanların yaygınlaşmasını istiyorum çünkü belli ki Türkiye yaşadığı ekonomik sorunlarla, insanların kültüre olan açlığı üzerinden bu sıkıntı biraz daha sürecek. Her kütüphaneye biz bu yaptığımız kitaplardan ikişer üçer tane koyuyoruz.'

Ekrem İmamoğlu'nun Kitap Fuarı'ndaki konuşması akıllara İBB kitapçısındaki rezil satırları getirdi...

Ekrem İmamoğlu'nun Kitap Fuarı'ndaki konuşması akıllara İBB kitapçısındaki rezil satırları getirdi...
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Ekrem İmamoğlu'nun Kitap Fuarı'ndaki konuşması akıllar İBB kitapçısındaki rezil satırları getirdi...
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