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Beyaz Gazete
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CHP'den Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğu anlara ilişkin açıklama

CHP Kadın Kolları, Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyuduğu görüntüye ilişkin etkinlik öncesi kendisine serum takıldığını ve korona testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Ekleme: 4.12.2022 - 17:03 Güncelleme: 4.12.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
CHP, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlediği organizasyonda Vizyon Belgesi'ni duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanım' diyerek duyurduğu Jeremy Rifkin'in konuşma yaptığı sırada dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı.

Jeremy Rifkin'in yaptığı İngilizce konuşmayı salonda Kemal Kılıçdaroğlu dışında kimse anlayamadı. Çünkü İngilizce bilmeyenler için çeviri yapılmadı. Uzun süren konuşma sırasında partililerin telefonla oynadığı görüldü.

Selvi Kılıçdaroğlu uyukladı
Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Rifkin'in konuştuğu sırada uyuyakaldı.

Sosyal medyada birçok kişi görüntüyü paylaşarak yorumlarda bulundu.

CHP'den Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğu anlara ilişkin açıklama

CHP Kadın Kolları açıklama yaptı
Görüntülerin ardından CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'in dünkü vizyon belgesi toplantısında Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlara ilişkin açıklamada bulundu.

"Serum takıldı, covid testi pozitif çıktı"
Aylin Nazlıaka, Selvi Kılıçdaroğlu için "Etkinlikten öncesinde kendisi serum takıldı, Covid testi pozitif çıktı." açıklamasını yaptı.

Aylin Nazlıaka açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesi önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce tedavi uygulandı kendisine, serum verildi. Hatta bu nedenle 11 dakika kadar geç başladı. Genel Başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi.

Salonda konuşmalar yapılırken Selvi Hanım’ın bir anlık gözünü kapattı. Ayrıca Selvi Hanım sonrasında test yaptırdı, bunu paylaşmak zorunda olmak da çok utanç verici ama kendisinin Covid pozitif olduğu da ortaya çıktı. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Selvi Hanım, bırakın genel başkanımızın eşi olmasını, bir kadın olarak eşinin önemli bir gününde onun yanında olmak istemiştir."
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