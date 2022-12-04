CHP'de 'vizyon' skandalı! Kılıçdaroğlu yol haritası değil temennilerini açıkladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında bir grup partiliyle bir araya geldi. CHP'nin günlerdir tanıtımını yaptığı etkinlikte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından organizasyona, konuklardan vaatlere hemen her şey tartışma konusu oldu.İşte sosyal medyada da alay konusu olan CHP vizyonu ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında dikkat çeken o detaylar;CHP'de Genel Merkez ve bizzat Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerdir hem reklamlar hem de sosyal medya üzerinden işaret ettiği ve tarihi açıklamalar yapacağını söylediği 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı dün gerçekleşti.CHP'deki vizyon skandalı programın hemen başında kendini göstermeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı olarak tanıttığı Jeremy Rifkin'in bu toplantı için Türkiye'ye gelmemesi dikkat çekti. Rifkin online bağlantı ile bir konuşma yapmakla yetindi.Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanında fikir alacağını söylediği danışmanı eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ve Refet Gürkaynak da İstanbul'a gelmedi ve Ankara'dan canlı bağlantıyla toplantıda sunum yaptı.CHP'ye yakın Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de programın çarpıklığıyla alay etti. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğu görüntüleri paylaşarak 'heyecan verici bir toplantı oldu' notunu düştü.katılımcılara çeviri kulaklığı verilmemesi de salonda tepkilere neden oldu. Bu durum, özellikle Rifkin'in konuşmasını salondakilerin birçoğunun anlamamasına neden oldu.Jeremy Rifkin, küresel ısınma ve iklim konusunda uzunca İngilizce bir sunum yaptı. Rifkin sunumunu yaparken bir süre yayın kesildi ve ardından yeniden bağlantı kurularak Jeremy Rifkin konuşmasına devam etti.Tüm bu aksaklıkların dışında günlerdir bu programa yönlendirilen ve takip etmek isteyen vatandaşların yaşadığı hayal kırıklığının başrolünde ise bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'nun oldukça uzun süren konuşmasında neredeyse hiçbir şey söylememesi tepkiyle karşılandı.CHP Genel Başkanı'nın konuşmasında Türkiye'yi ikinci yüzyılda taşıyacağını iddia ettiği planlarını duyurmaya başladığında ise salon ve ekran başındakiler adeta buz kesti. Gerçekçi, belgeli ya da açık olmaktan uzak Kılıçdaroğlu'nun her cümlesi yol haritasını ya da vaadi değil adeta bir temenniyi andırdı.Vizyon vaatleri olarak sonuçlardan söz eden Kılıçdaroğlu bu sonuçlara ne şekilde gidileceğinden, hangi adımların atılacağından ise net olarak bahsetmedi.- 5 yılda 13 milyon 500 bin kişi istihdam edilecek (NASIL?)- 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelecek (KİMDEN?)- Türkiye'ki herkesin güvendiği bir iş ortağına döndüştüreceğiz (NE ŞEKİLDE?)- Güven ortamı ile yatırımı çekeceğiz (NASIL?)- Çiftçi zarar etmeyecek (HANGİ PROJEYLE?)- Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracağız (NEYLE?)- Topyekün kalkınma sağlayacağız (NASIL?)- Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracağız (HANGİ YÖTEMLE?)-Halkımızı zenginleştireceğiz (NASIL?)- İktidarımızın ilk 6 ayında, milletimizin ferahlaması için hızlı çözümlerimiz hazır (HANGİ ÇÖZÜMLER?)