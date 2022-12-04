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BİM CEO’su Galip Aykaç Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etti

BİM CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanlığı'ndan istifa etti. Son dönemdeki açıklamalarının kasıtlı olarak çarpıtıldığını öne süren Aykaç, "Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli’nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi." diyerek MHP Genel Başkanı Bahçeli'den de özür diledi.

BİM CEO’su Galip Aykaç Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etti
Ekleme: 4.12.2022 - 19:38 Güncelleme: 4.12.2022 - 19:52 / Editör: Ozge Selin
BİM CEO’su Galip Aykaç Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etti
Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme oturan BİM CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'nı bıraktı.

18 Ocak 2019 tarihinden beri iki dönemdir yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Aykaç'ın istifasına ilişkin GPD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun gündemini işgal eden derneğimizin iç süreçlerini ilgilendiren bir konuda açıklama yapmamız zorunluluğu doğmuştur. Ülkemizin çok daha önemli gündemleri varken böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul etmekten duyduğumuz rahatsızlığı da ayrıca dile getirmek isteriz.

Derneğimiz, kurulduğu günden bu yana sektörün gerçeklerini savunarak organize gıda perakendecilerinin sözcüsü olma görevini sürdürmüştür. Bu görevi yerine getirirken en önemli rol derneğimizin tüm üyelerinin oylarıyla seçilen Yönetim Kurulu üyelerine düşmektedir. Dernek çalışmalarını, üyelerin de destekleriyle yönlendiren Yönetim Kurulu’nun şimdiye kadar sözcüsü ise her zaman Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Bu bağlamda göreve geldiği 18 Ocak 2019 tarihinden beri iki dönemdir Yönetim Kurulu Başkanı görevini başarıyla yürüten Sayın Galip Aykaç, 4 Aralık 2022 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu’na ilettiği dilekçe ile görevinden istifasını sunmuştur. Kendisinin istifasına ait açıklaması şu şekildedir:

'Son dönemlerde basın ve sosyal medyaya oldukça çarptırılarak gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etme kararı aldığımı belirtmek isterim. 49 yıllık mesleki tecrübem ile hem tüketicilerimiz hem de sektörümüz için zorlu geçen bu enflasyon sürecinde elimden gelenin hep en iyisini yapmak için gayret gösterdim. Fakat görüyorum ki gerek 30 Kasım 2022’de yaptığım açıklama sonrası, gerekse öncesinde medya ve sosyal mecralarda kasıtlı olarak yürütülen bir takım itibar zedeleme çalışmaları hem şahsıma hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük zarar vermekte. Bilinmesini isterim ki Gıda Perakendecileri Derneği’nin bugüne kadar hiçbir siyasi yapıyla ilişkisi olmamıştır ve yaptığım açıklamaların hiçbiri işini hakkıyla yerine getiren medya ve basın mensuplarına yöneltilmemiştir. Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli’nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen.
Yaklaşık bir ay sonra (Ocak 2023’de) yapılacak Olağan Genel Kurul’da tüzüğümüzdeki iki dönem kuralı gereği görev sürem sona erecektir. Bu süreci bu son gelişmeleri de dikkate alarak derneğimiz üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi için, bir ay öncesinden müsaadenizle mevcut görevlerimden ayrılma kararı aldığımı sizlerle paylaşmak isterim.
Bu kararımın, maalesef basına servis edilen ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.’nin dilekçesinde yer alan taleple ve içerikle hiçbir ilgisinin olmadığını özellikle belirtmek isterim.
Benden sonra başkanlığı üstlenecek arkadaşımıza başarılar diler ve bundan sonra da tüketicilerimize, yoğun bir rekabet içinde uygun fiyat ve iyi kalitede ürünleri sunmak için canla başla çalışmaya devam edeceğimi bildiririm.'
Organize gıda perakende sektörünün temsilcisi konumundaki derneğimiz sektörün ve ekonominin gelişimi yolundaki çalışmalarını şimdiye kadar olduğu gibi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."
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