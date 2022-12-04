  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,60 - 19,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Elin Amerikalısından bugüne kadar bize ne fayda gelmiştir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirerek, "Elin İngilizinden elin Amerikalısından bugüne kadar bize ne fayda gelmiştir, ne fayda gelecektir." dedi.

Ekleme: 4.12.2022 - 15:42 Güncelleme: 4.12.2022 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Elin Amerikalısından bugüne kadar bize ne fayda gelmiştir
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen BBP Şanlıurfa İl Kongresi'ndeki konuşmasına, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Partisine olan teveccühün her geçen gün arttığını ifade eden Destici, teşkilatlarının daha fazla çalışarak seçimlere hazırlık yapmasını istedi.

Küreselleşen dünyada bilgiye tek tuşla ulaşılabildiğini anlatan Destici, Türkiye'nin yetiştirdiği, ekonomi alanında çok değerli bilim insanlarının ve iktisatçılarının bulunduğunu belirtti.

ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştiren Destici, şunları kaydetti:

"Elin İngilizinden elin Amerikalısından bugüne kadar bize ne fayda gelmiştir, ne fayda gelecektir. Angela Merkel'in eski ekonomi danışmanıymış. Bir kere koskoca adamsın, koca bir partinin genel başkanısın bu kadar devlette görev yapmışsınız hiç mi tarihi okumuyorsunuz? Yakın tarihten bahsediyorum uzak tarihten bahsetmiyorum. Gerçi Sakarya Meydan Zaferi'nin nerede yapıldığını bilmeyen adam ne bilsin Birinci, İkinci Dünya Savaşı'nda ne olduğunu? Merkel'in ekonomi danışmanıymış nasıl burada PKK, HDP'nin kazandığı belediyelere bir eş başkan atıyorsa onu denetle diye, o adam da orada Almanya'yı denetlemek için bulunuyordu. Şimdi Kemal Bey onu alıp Türkiye'ye getiriyor. Allah korusun eğer bir iktidar yüzü görürse Amerika bizim ekonomimizi her şeyimizi kontrol edecek, kontrolle de kalmayacak bize yön ve istikamet tayin edecek. 100 milyar dolar bulmuş, Ali Babacan da buldu, devleti hazineyi 455 milyar dolar borçlandırdı. Biz Avrupa'dan Almanya'dan faizli borç istemiyoruz. Biz yatırım yapacağız, istihdamı artıracağız, üreteceğiz, ihraç edeceğiz, kendimiz kazanacağız."

Destici, Türkiye'nin ekonomisini yönetmek ve sorunlarını çözmek için yabancıya, dışarıdan gelecek desteğe ihtiyaç duymadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde BBP Şanlıurfa İl Başkanı Sabri Cavcı, güven tazeledi.
Nureddin Nebati: Bizler, ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
MSB şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı: Vasiyetiniz vasiyetimizdir
Ekrem İmamoğlu'nun Kitap Fuarı'ndaki konuşması akıllar İBB kitapçısındaki rezil satırları getirdi...
Kızılelma'ya yakın markaj: Dünya basınından övgü aldı
Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde 13 terörist yakalandı
CHP'de 'vizyon' skandalı! Kılıçdaroğlu yol haritası değil temennilerini açıkladı!
28 Şubat paşası Çetin Doğan’dan altılı masaya destek
HDP'nin mezarcısı bakın kim çıktı! Talimat elebaşı ağabeyden nakliye kardeşten
İstanbul'da taksiciler, İBB'yi protesto etti
Sağlık Bakanı Koca Türkiye'nin sağlık hizmetlerini Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Dünyanın gözünde tütüyor
Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
CHP'li Böke'den hendekçi akademisyenlere söz: Yeniden üniversitelerle buluşacaksınız
AK Partili vekil İsmail Ok yanlış ilaçla ölümden dönmüştü: İşte o doktorun FETÖ sicili
AK Partili Dağ'dan 'İkinci Yüzyıl' eleştirisi: Müstemleke akıl yine kaybedecek
Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya
İnce altılı masanın sistemini eleştirdi: Sen yüzde bir oy alan partisin seni mi dinleyecek?
Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı
CHP'li Çardak Belediyesi'nde milyonluk vurgun: 'Bu kadarına da pes” dedirten detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz
CHP'nin vizyon kadrosundaki Prof. Dr. Kara'dan hükümete övgü: Ekonomiye devasa teşvikler var
Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Meğer Burcu Sağlam o gün…

Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Meğer Burcu Sağlam o gün…

Türk bilim adamı keşfetti: Dünyanın hiçbir yerinde bilinmiyor

Türk bilim adamı keşfetti: Dünyanın hiçbir yerinde bilinmiyor

Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı