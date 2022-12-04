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AB'nin petrol ürünlerine tavan fiyat uygulamasına Rusya'dan rest: Yasaklayacak mekanizma üzerinde çalışıyoruz

AB üyesi ülkelerin Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulaması kararı Rusya'da tepkiyle karşılandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını belirterek, "Tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

AB'nin petrol ürünlerine tavan fiyat uygulamasına Rusya'dan rest: Yasaklayacak mekanizma üzerinde çalışıyoruz
Ekleme: 4.12.2022 - 18:44 Güncelleme: 4.12.2022 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
AB'nin petrol ürünlerine tavan fiyat uygulamasına Rusya'dan rest: Yasaklayacak mekanizma üzerinde çalışıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmasını değerlendirdi.

AB'nin petrol ürünlerine tavan fiyat uygulamasına Rusya'dan rest: Yasaklayacak mekanizma üzerinde çalışıyoruz

'BİZİMLE PİYASA ŞARTLARINDA ÇALIŞAN ÜLKELERE PETROL SATACAĞIZ'

Rusya'nın piyasa şartları doğrultusunda petrol satmaya devam edeceğini vurgulayan Novak, 'Petrol üretimimizi azaltmak zorunda kalsak dahi, yalnızca bizimle piyasa şartlarında çalışan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satacağız.' ifadesini kullandı. Tavan fiyat uygulamasının, piyasa kurallarını ihlal ettiğini anlatan Novak, 'Rus hükümeti, bu kararın piyasaya aykırı, verimsiz ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) tüm kurallarına aykırı bir araç olduğunu birçok defa vurgulamıştır.' dedi.

AB'nin petrol ürünlerine tavan fiyat uygulamasına Rusya'dan rest: Yasaklayacak mekanizma üzerinde çalışıyoruz

'İSTİKRARSIZLIĞA VE YATIRIMLARIN AZALMASINA YOL AÇACAK'

Novak, tavan fiyat uygulamasıyla ilgili araçların kullanılmasını yasaklamaya hazırlandıklarına işaret ederek, 'Tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz. Tavan fiyat uygulamasının istikrarsızlığa, enerji kaynaklarının kıtlığına ve yatırımların azalmasına yol açabileceğini düşünüyoruz.' diye konuştu.

AB ÜLKELERİ 60 DOLAR TAVAN FİYAT UYGULAMASINI BAŞLATMIŞTI

AB ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı. G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık'tan itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulayacak.

AB'nin petrol ürünlerine tavan fiyat uygulamasına Rusya'dan rest: Yasaklayacak mekanizma üzerinde çalışıyoruz

OPEC 2 MİLYON VARİL AZALTMA KARARINI SÜRDÜRECEK

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve aralık ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 34'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

'KARAR PİYASA DEĞERLENDİRMESİ SONUNDA ALINDI'

OPEC'ten yapılan açıklamada, OPEC+ grubunun, 5 Ekim'deki 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda alınan kesinti kararının önemine işaret edilerek 'Söz konusu kararın tamamen piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı ve geçmişe bakıldığında bunun, piyasa katılımcıları tarafından küresel petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için gerekli ve doğru hareket şekli olduğu kabul edilmiştir.' ifadesine yer verildi.

AB'nin petrol ürünlerine tavan fiyat uygulamasına Rusya'dan rest: Yasaklayacak mekanizma üzerinde çalışıyoruz

JMMC İKİ AYDA BİR DÜZENLENECEK

Açıklamada, katılımcı ülkelerin piyasadaki gelişmeleri ele almak, gerektiğinde, petrol piyasalarının denge ve istikrarını desteklemek için acil olarak toplanabilecekleri belirtildi.

Tarafların geçmişte alınan önemli kararlara bağlılıklarının bir kez daha yinelendiğine işaret edilen açıklamada, bu zamana kadar her ay düzenlenen Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) bundan sonra iki ayda bir düzenleneceği, ancak Komite'nin isterse ek toplantı yapabileceği ya da piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda OPEC+ bakanlarının her an toplanmasını talep edebileceği kaydedildi.

AB'nin petrol ürünlerine tavan fiyat uygulamasına Rusya'dan rest: Yasaklayacak mekanizma üzerinde çalışıyoruz

OPEC+, 4 HAZİRAN 2023'TE TOPLANACAK

Açıklamada, bir sonraki Bakanlar Toplantısı'nın 4 Haziran 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşılarak, 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda onaylanan uzatmadan yararlanarak tam uyum ve fazla üretimi telafi etme mekanizmasına bağlı kalmanın kritik önemine işaret edildi.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim'deki toplantıda, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
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