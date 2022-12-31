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Selçuk Bayraktar ‘Yeri ayrı olacak’ diyerek duyurdu: 20 yıllık hayal gerçek oldu!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. 20 yıllık hayalin gerçekleştiğini belirten Bayraktar, “Havacılık tarihimizde 2022'nin yeri ayrı olacak” dedi.

Selçuk Bayraktar ‘Yeri ayrı olacak’ diyerek duyurdu: 20 yıllık hayal gerçek oldu!
Ekleme: 31.12.2022 - 19:33 Güncelleme: 31.12.2022 - 19:36 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar ‘Yeri ayrı olacak’ diyerek duyurdu: 20 yıllık hayal gerçek oldu!
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, harp sahasında dengeleri değiştirecek bir güç olarak görülen KIZILELMA'nın kronolojisini paylaştı.

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: 2022'de 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik

'20 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU'

20 yıllık hayalin gerçekleştiğini belirten Bayraktar, 'Havacılık tarihimizde 2022'nin yeri ayrı olacak. Havacılık tarihimizde 2022'nin yeri ayrı olacak. Yeni yılda, yeni KIZILELMA'lara varabilmek dileğiyle, herkese mutlu yıllar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar ‘Yeri ayrı olacak’ diyerek duyurdu: 20 yıllık hayal gerçek oldu!

İLK UÇUŞUNU YAPTI

Diğer yandan Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık bir yıl gibi rekor sürede ilk uçuş gerçekleştirildi.

HARP SAHASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

Selçuk Bayraktar ‘Yeri ayrı olacak’ diyerek duyurdu: 20 yıllık hayal gerçek oldu!
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