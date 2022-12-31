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Merkez Bankası'ndan yeni makroihtiyati tedbirler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankaların kredi faiz oranına ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamalarının süresinin 29 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yeni makroihtiyati tedbirler
Ekleme: 31.12.2022 - 18:44 Güncelleme: 31.12.2022 - 18:44 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'ndan yeni makroihtiyati tedbirler
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'nde, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla uygulanan politikaların güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikaların sürdürüleceği, kalıcı fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarının da gözetilmeye devam edileceği ve yabancı para mevduatın azami ölçüde yabancı para kredi fonlaması amacıyla kullanılmasına yönelik politikaların devreye alınacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alan zorunlu karşılık ve umumi disponibilite uygulamaları, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 4'üncü maddesinde belirtilen Merkez Bankası'nın temel görevleri arasındadır ve bu çerçevede 2022 yılında başlatılan uygulamalar güncellenen liralaşma stratejisine göre güçlendirilerek devam ettirilmektedir."
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