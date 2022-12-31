Meksika'da araç hırsızını yakarak öldürdüler
Meksika’da araç hırsızlığı çetesi üyesi olduğu ve 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şahıs yakılarak öldürüldü. Yetkililer cinayet kapsamında soruşturma başlattı.
Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan ve Tzotzil Kızılderilileri'nin yaşadığı Santiago El Pinar adlı kasabada dehşet verici bir olay yaşandı.
Yakarak infaz ettiler
Bölge halkı tarafından araç hırsızlığı çetesi üyesi olduğu ve 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki Lucas Perez Gomez adlı şahıs yakılarak infaz edildi.
Olayın ardından bölgeye gelen Chiapas Eyaleti Kamu Bakanlığı personeli ve Kızılderili Topluluğu Savcılığı yetkilileri, kasaba halkından olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Lucas Perez Gomez'in cesedini buldu.
Yakarak infaz ettiler
Bölge halkı tarafından araç hırsızlığı çetesi üyesi olduğu ve 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki Lucas Perez Gomez adlı şahıs yakılarak infaz edildi.
Olayın ardından bölgeye gelen Chiapas Eyaleti Kamu Bakanlığı personeli ve Kızılderili Topluluğu Savcılığı yetkilileri, kasaba halkından olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Lucas Perez Gomez'in cesedini buldu.
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