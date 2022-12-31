Meksika'da araç hırsızını yakarak öldürdüler

Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan ve Tzotzil Kızılderilileri'nin yaşadığı Santiago El Pinar adlı kasabada dehşet verici bir olay yaşandı.Bölge halkı tarafından araç hırsızlığı çetesi üyesi olduğu ve 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki Lucas Perez Gomez adlı şahıs yakılarak infaz edildi.Olayın ardından bölgeye gelen Chiapas Eyaleti Kamu Bakanlığı personeli ve Kızılderili Topluluğu Savcılığı yetkilileri, kasaba halkından olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Lucas Perez Gomez'in cesedini buldu.