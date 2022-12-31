Kırklareli'nde bu yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 80 şüpheli tutuklandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yıl içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 80 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.119 olayda 246 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, 80 zanlının tutuklandığı, 40 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.Düzenlenen operasyonlarda, 105 kilo 390 gram esrar, 330,15 gram bonzai, 656 bin 849 kök kenevir, 959,84 gram skunk, 558,37 gram eroin, 36,05 gram kokain, 33 captagon, 6 bin 332 sentetik ecza, 1 kilogram metamfetamin, 14 ruhsatsız tabanca ile 3 tüfek ele geçirildiği kaydedildi.