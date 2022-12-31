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İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethanelerde ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldığını duyurdu.

İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim
Ekleme: 31.12.2022 - 13:30 Güncelleme: 31.12.2022 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim
Türkiye son dönemde enerjide dışa bağımlılığa son vermek üzere bu alanda birçok adım attı.

Doğalgazda kendi üretimini yapmak için Karadeniz'de çalışmalar devam ederken bir yandan da Türkiye'nin konumu sayesinde belli kazanımlar hedefte.

Kafkasya ve Rusya gazını Avrupa'ya ulaştırmak için Türkiye en uygun geçiş noktası. Bu kapsamda Rusya ile devam eden görüşmelerde Türkiye'nin bir gaz merkezi olması yönünde çalışmalar başlatıldı.

Türkiye gaz dağıtım merkezi olacak
Trakya'da kurulacak bir dağıtım merkezi ile Türkiye gaz fiyatlarının belirlendiği bir lokasyon olacak.

Bu gelişmeler sonucunda elde edilen kazanımlar faturaya da yansıyor. Bu kapsamda doğalgaz fiyatına indirim yapıldı.

Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu.

İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim
Alınan karara göre ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.

Sanayide kullanılan doğalgaza da indirim geldi
Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi.

Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 oranında indirim geldi.

İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim
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İbadethanelerde ve cemevlerinde doğalgaza yüzde 42,73 indirim
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