Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş vurularak öldürülmüştü! Valilikten flaş açıklama: Gözaltına alındılar

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş kurtarılamadı. Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri olaya karışan 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir.Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.Silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in, olaydan 2 saat önce, Twitter'da yaptığı paylaşımla İzmir'de 2015 yılında karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andığı görüldü.Ateş, paylaşımında, 'Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin' ifadelerini kullandı.Bu arada, olay sırasında bölgede olan kişilerden Ahmet Karaca, 'Saldırgan motosikletle geldi, bir kişiydi. Diğer taraftakiler 2 kişiydi. Biri yaralıydı, yerde yatıyordu. Silahla birbirlerine ateş açtılar. Her yer mermi kovanıyla doldu. Ben sesleri duyunca kaçtım, yere toprağın üzerine yattım' dedi.Öte yandan Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla cenazenin yarın (Cumartesi) öğle namazına müteakip Bursa Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.