CHP'li isim 'bürokraside sızıntı' iddiasını kabul etti: Kılıçdaroğlu'na içeriden bilgi geliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, geçtiğimiz hafta konuk olduğu bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bürokrasiden bilgiler aldığını ifade etmişti.Karakaya, 'Kamu kurum ve kuruluşlarından bazı bilgiler alıyorlar, sızdırma oluyor. Bu konuda kamu içerisinde bilgi akışının en yoğun olduğu taraf CHP'dir.' ifadelerini kullanmıştı.CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun konuk olduğu programda söz 'bürokraside sızıntı' iddiasını kabul etti.Torun, 'Oluyor tabii ki. Biz bazı bilgilere ve verilere nereden ulaşacağız? Elbette olacak. Sonuçta gerçekten vicdanlı, kamu görevlisi olan o bürokrasinin görevini hakkıyla yapan birçok insan belli doğru bilgileri… Bu bilgi sızdırma değil.' ifadelerini kullandı.'Devletin içinden doğru bilgiler Sayın Kılıçdaroğlu'na geliyor mu?' sorusuna da yanıt veren Seyit Torun, 'Elbette ki geliyor. Bu bürokrasiden olur, farklı çevrelerden olur. Zaman zaman belge, bilgi paylaşımında mutlaka bulunuluyor' dedi.