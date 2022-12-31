Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı! Üs bölgesindeki askerlere telefondan seslendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aracılığıyla Çıldıroba Üs Bölgesi'ndeki askerlere telefon ile yılbaşı tebriğinde bulundu. Başkan Erdoğan, sınır bölgesindeki askerlere "Gecemiz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Sizlerin sınır boylarında verdiğiniz mücadele ile milletimiz, ülkemiz güvende ve güvenlikte olacak." sözleri ile seslendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Diyarbakır'daki temaslarının ardından Kilis'e geçti.
BAKAN AKAR MEHMETÇİK İLE BİR ARAYA GELDİ
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen harekatların sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas Komuta Yeri'ne gelen Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Mehmetçikle bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN KOMANDOLARA HİTAP ETTİ
Akar ve komutanlar yılın son akşam yemeğini Mehmetçik ile yemekhanede karavanadan yedi. Başkan Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Akar ile telefon görüşmesinde sınır hattında görevli komandolara hitap etti.
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı! Üs bölgesindeki askerlere telefondan seslendi | VİDEO
"GELECEĞİMİZ AYDINLIK OLSUN"
Mehmetçiğin yeni yılını tebrik eden Başkan Erdoğan, "Sizleri böyle anlamlı bir gecede 2022'yi uğurlarken 2023'e girdiğimiz böyle bir gecede İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Gecemiz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. İnanıyorum ki 2023, ülkemiz ve milletimiz için çok daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak." dedi.
"VERDİĞİNİZ MÜCADELE İLE ÜLKEMİZ GÜVENDE VE GÜVENLİKTE OLACAK"
Komandoların verdiğini mücadeleye değinen Başkan Erdoğan, "Sizlerin sınır boylarında verdiğiniz mücadele ile milletimiz, ülkemiz güvende ve güvenlikte olacak. Hepinizi bu anlamlı gecede en kalbi duygularla selamlıyorum. 2023, ülkemizi dünyada çok daha farklı bir konuma ulaşmasına vesile olsun. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.
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