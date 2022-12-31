Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Diyarbakır'daki temaslarının ardından Kilis'e geçti.Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen harekatların sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas Komuta Yeri'ne gelen Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Mehmetçikle bir araya geldi.Akar ve komutanlar yılın son akşam yemeğini Mehmetçik ile yemekhanede karavanadan yedi. Başkan Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Akar ile telefon görüşmesinde sınır hattında görevli komandolara hitap etti.Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı! Üs bölgesindeki askerlere telefondan seslendi | VİDEOMehmetçiğin yeni yılını tebrik eden Başkan Erdoğan, "Sizleri böyle anlamlı bir gecede 2022'yi uğurlarken 2023'e girdiğimiz böyle bir gecede İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Gecemiz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. İnanıyorum ki 2023, ülkemiz ve milletimiz için çok daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak." dedi.Komandoların verdiğini mücadeleye değinen Başkan Erdoğan, "Sizlerin sınır boylarında verdiğiniz mücadele ile milletimiz, ülkemiz güvende ve güvenlikte olacak. Hepinizi bu anlamlı gecede en kalbi duygularla selamlıyorum. 2023, ülkemizi dünyada çok daha farklı bir konuma ulaşmasına vesile olsun. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.