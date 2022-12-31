Aydın'daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işletmede tüp patlaması sonucu meydana gelen faciada 7 kişi yaşamını yitirdi. AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, patmadan saniyeler önce bir işletme çalışanının 'Kaçak var, acil çıkın' diyerek vatandaşları uyardığını söyledi. Öte yandan patlamanın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı. Patlamada 2 çocuk annesi Emine Düztepe ve küçük kızı İrem can verdi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden anne ile kızını birbirine sarılmış vaziyette buldu. Emine Düztepe'nin büyük kızı Sıla'nın ise o gün annesi ve kardeşi ile birlikte yemeğe çıkmak istemediği olacaklardan habersiz son anda evde kalmayı tercih ettiği öğrenildi.Aydın'ın Nazilli ilçesinde, restoranda yaşanan patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden 2'sinin Emine (37) ve kızı İrem Düztepe (14) olduğu öğrenildi.Düztepe ailesinin bir hafta önce Kuyucak ilçesinden Nazilli'ye taşındığı, İrem Düztepe'nin ise 9'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Baba İlker Düztepe'nin ise Şırnak'ta astsubay olarak görev yaptığı belirtildi.Anne- kız restorana giderek yemek yemek istedi, abla Sıla Düztepe ise acıkmadığı için annesi ve kardeşiyle gitmedi. Yemek yemeye gitmediği için Sıla hayatta kalırken, anne Emine ve kızı İrem Düztepe patlamada can verdi. Şırnak'ta görevli babanın ise haberi alır almaz yola çıktığı öğrenildi.Olay, saat 15.35 sıralarında Nazilli ilçesi Uzun Çarşı'daki bir dönercide meydana geldi. Restoranda tüp değişimi sırasında patlama yaşanırken bir anda alevler 3 katlı binayı bir anda sardı. Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı.Aydın'daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuşHayatını kaybedenlerin Neslihan Karaboğa (38), Lale Nur Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (4), Gamze Karaboğa (10), Emine Düztepe (37) ile kızı İrem Düztepe (14) ve Fatma Danaş (45) olduğu öğrenildi. Şırnak'taki bir karakolun komutanlığını yapan jandarma astsubay yapan İlker Düztepe eşi Emine ile kızı İrem'in acı haberini alır almaz Nazilli'ye geldi.Tüm Türkiye'yi yasa boğan yangının ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı. Döner salonunun ikinci katında mahsur kalarak feci şekilde yaşamını yitiren Emine Düztepe'nin (37) olaydan önce küçük kızı İrem (14) ile büyük kızı Sıla ile birlikte yemeğe çıkmak istediği, ancak Sıla'nın evde kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Böylece Sıla olacaklardan habersiz yemeğe çıkmayarak hayatta kalmış oldu. Anne Emine Düztepe (37) ile kızı İrem Düztepe'nin Nazilli çarşısında bir süre gezdikten sonra acıkınca yemek yemeye oturdukları sırada patlamanın meydana geldiği bildirildi.Nazilli Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi İrem Düztepe'nin ölümü okul arkadaşları ve öğretmenlerini de yasa boğdu. İtfaiye ekipleri anne Emine Düztepe'yi kızına sarılmış vaziyette buldu.Bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini aktaran Mustafa Abak, 'Olay yeri inceleme ekipleri gereken incelemeleri yaptılar. Olayla ilgili ihmali olduğu düşünülen kişinin gözaltına alınıp emniyete götürüldüğünü biliyorum. İtfaiye tarafından gerekli soğutma çalışmaları yapıldı. Patlamanın yaşandığı Kıbrıs Caddesi Nazilli'nin en işlek caddelerinden birisi.' şeklinde konuştu.Patlamadan saniyeler önce bir çalışanın vatandaşları uyardını söyleyen Abak, 'İlk gaz kaçağında orada çalışan bir arkadaşımız bazı vatandaşlara 'Gaz kaçağı var, çabuk acil çıkın' deyince bir kısım insanımız ellerinden geldiğince bölgeyi tahliye etmiş ama zemin dışında üstünde iki kat daha olduğu için maalesef orada bulunan vatandaşlarımız patlamanın akabinde çıkan yangın sonucunda içeriden çıkamaz bir hal almış ve zarar görmüşler.' ifadelerini kullandı.AYDIN VALİSİ: 7 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ KİŞİ YARALANDIAydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranından 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüpteki arızaya müdahale sırasında patlamanın olduğunu söyledi.Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Aksoy, gazetecilere açıklamasında yangının söndürüldüğünü, yaralıların Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını, cenazelerin ise hastanelere sevk edildiğini ifade etti.