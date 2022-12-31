ABD metrosunda kan donduran olay! 3 yaşındaki küçük kızı böyle raylara attı!

ABD'nin Oregon eyaletinde şoke eden bir olay yaşandı. Metro istasyonunda annesi ile birlikte trenin gelmesini bekleyen 3 yaşındaki küçük kız çocuğu, korkunç bir saldırıya uğradı. Yolcular arasında bulunan bir kadın, ortada hiçbir neden yokken aniden küçük kıza saldırarak raylara attı. Olay anbean kameralara yansıdı.

ABD'nin Oregon eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Ülke genelinde adeta infial yaratan olay, saniye saniye kayıt altına alındı. Portland kentinde bulunan Gateway Transit Center MAX metro istasyonunda bir anne kız trenin gelmesini bekliyordu. 3 yaşındaki küçük kız, pusetinden inmiş bir şekilde annesinin yanı başında beklerken inanılmaz bir saldırıya uğradı.Henüz yeni yeni yürümeye başlayan küçük kız, istasyonda bekleyen bir kadın yolcunun hedefi oldu. Platformda durduğu sırada yerinden kalkan saldırgan, küçük kızı ani bir hareketle raylara itti. Sert bir saldırıyla karşılana küçük kız, baş aşağı bir şekilde raylara yuvarlandı. Kızının raylara düştüğünü gören anne ve etrafta bulunan yolcular hemen harekete geçti.Görgü tanıkları küçük çocuğu güvenli bir şekilde yukarı çekerken onu raylara iten kadının sakince olan biteni izlemesi gözlerden kaçmadı.Trenin gelmesinin an meselesiyken, küçük kız çabucak kurtarıldı. Yayınlanan görüntülerde küçük kızın düştükten sonra kafasını raylara çarpması dikkat çekse de ani bir hareketle ayağa kalkarak kendini kurtarmaya gelen insanlara yöneldiği görüldü.Küçük kız olay sonrası hastaneye kaldırıldı. Şiddetli baş ağrısı çeken ve kafasında yara izleri olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.