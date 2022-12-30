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Yunanistan'dan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi

Türkiye'nin itidalli tutumuna karşılık provokatif girişimlerine devam eden Yunanistan'dan yeni bir tahrik daha geldi. Üç gündür Ege’deki adalarda askeri birlikleri ziyaret ederek fotoğraf paylaşan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bu kez Türkiye’nin İpsala Sınır Kapısı'nın karşısından Meriç Nehri üzerinde görüntü verdi.

Yunanistan'dan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi
Ekleme: 30.12.2022 - 11:17 Güncelleme: 30.12.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'dan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi
Yaklaşık üç gün süren Ege'deki tartışmalı adalardaki askeri birlikleri ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros bugün akşam saatlerinde Batı Trakya'daki Türkiye –Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'ndeki İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Sınır Kapısı'nda ortaya çıktı.

'MERİÇ DÜŞMEYECEK'
Floros, Meriç sınırının Yunanistan tarafından çektirdiği fotoğrafları kendisine ait sosyal medyadan paylaşarak altına şu ifadeleri yazdı:

“Birinci durağımız Kipi Köprüsü. Gözetleme karakolu personeli ile. Görevlerine ve misyonlarına bağlılıkla Yunanistan bölgesini koruyanlara sağlık ve güçle Mutlu Yıllar. Evros (Meriç) düşmedi, düşmeyecek!”

TÜRKİYE'DEN 12 MİL AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ
Yunanistan, son dönemde sık sık Girit'in çevresindeki kara sularını 12 mile çıkarılacağını dillendiriyor.

Atina'nın bu açıklamalarına Türkiye'den bir kez daha cevap geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Son günlerde, Yunan basınında özellikle Girit'in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler var. Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclis'imizin bu konuda 1995'de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz. Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek, sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz' dedi.

Yunanistan'dan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi
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