Yalova'da 3.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı İstanbul'da da hissedilirken depremi hisseden birçok kişi sosyal medyadan yorum yaptı.
Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık- Esenköy ilçeleri olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 3.3 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Derinlik ise 5.4 kilometre olarak ölçüldü.
İSTANBUL'DAN DA HİSSEDİLDİ
Deprem İstanbul'da da hissedilirken; büyük korku yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda yorum paylaştı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI