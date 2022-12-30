Yalova'da 3.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı İstanbul'da da hissedilirken depremi hisseden birçok kişi sosyal medyadan yorum yaptı.

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık- Esenköy ilçeleri olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 3.3 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Derinlik ise 5.4 kilometre olarak ölçüldü.Deprem İstanbul'da da hissedilirken; büyük korku yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda yorum paylaştı.