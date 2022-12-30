  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı: Urartular dönemin kalma

Van'ın Erciş ilçesinde gölün çekilmesi sonucu Urartular dönemine ait açık hava tapınma alanında üç niş (duvar içindeki oyuk), kayaya oyulmuş iskele ve anakaya zeminine kazılmış mezarlar ortaya çıktı.

Ekleme: 30.12.2022 - 15:42 Güncelleme: 30.12.2022 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı: Urartular dönemin kalma
Küresel ısınmanın etkileri, buharlaşma ve yağışların azalması nedeniyle bazı bölgelerinde 2 kilometreye yakın çekilmenin yaşandığı Van Gölü'nde, yıllardır su altında kalan birçok yapı gün yüzüne çıkıyor.

Erciş'in Çelebibağı Mahallesi Madavank mevkisinde Urartu dönemine ait yerleşim alanları, açık hava tapınma alanındaki ana kayada 'T' şeklinde 3 niş, kayaya oyulmuş iskele ve anakaya zeminine kazılmış lahit şeklinde mezarlar tespit edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ile Van Müzesi Müdürü Fatih Arap, suyun çekildiği bölgeye giderek ortaya çıkan yapıları inceledi.

Çavuşoğlu, Van Gölü'ndeki çekilmeyle yıllardır su altında kalan bazı yapı kalıntılarının görülebildiğini, daha önce de kayaya oyulmuş 11 basamaklı Urartu limanının bulunduğunu söyledi.

Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı: Urartular dönemin kalma

Göldeki çekilmeyle 'T' şeklinde kutsal tapınma alanlarının ortaya çıktığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

'T şeklindeki nişler, daha çok Van Kalesi'nden de bildiğimiz üzere yürüme seviyesinde bulunan, insanların rahat ulaşabileceği türden ana kayaya açılmış olan tapınma alanları. Buraların en büyük özelliği, insanların dini ritüellerini yapabilmesi için bu alanlara gelerek sıvı libasyonu veya tanrılarına adamış oldukları eşyaları bıraktıkları alanlar olması. Şu ana kadar ilk defa yan yana 3 nişin çıkması Urartu arkeolojisi açısından önem arz etmektedir. Van Gölü sularının son yıllarda çekilmesiyle Urartu dönemine ait yapıların, gölün kenarında inşa edilmiş kalelerin ve yerleşim birimlerinin birçok arkeolojik buluntusu ortaya çıkmaya başlamıştır.'

Açık hava tapınım alanı olarak kullanılmış

Bölgede ana kayaya açılmış mezarlıkların da gün yüzüne çıktığını anlatan Çavuşoğlu, 'Ana kayaya lahit şeklinde açılmış küçük ve büyük yuvaların içine insanların gömüldüğünü görmüş olduk. Urartu dönemine ait ilk olarak karşımıza çıkan bir uygulama. Bu da bize bulunduğumuz alanın, kaya mezarları ve gömü şekilleriyle dini ritüellerin yapıldığı bir birim olduğunu, Urartular döneminde açık hava tapınım alanı olarak kullanıldığını gösteriyor.' dedi.

Fatih Arap ise daha önce birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen bölgeye ilişkin, 'Burası bir tapınım alanı. Van Gölü sularının çekilmesiyle Urartu literatüründe bildiğimiz ve ilk defa ana zeminde kaya oyularak yapılan bir mezar yapısını burada görüyoruz.' ifadesini kullandı.

Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı: Urartular dönemin kalma
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan ödül töreninde konuşuyor...
Bakan Soylu, İmamoğlu'nun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış: Beni aradı yarım saat anlattım
İzmir'de otel inşaatında kule vinç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan: Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz
Nazilli'de restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da silahlı saldırı! Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti
FETÖ firarisi Can Dündar, terörden arananlar listesine gri kategoriden eklendi
Adnan Oktar davasında gerekçeli karar açıklandı! Masonların ve Yahudilerin nüfuzunu kullanmış
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Nebati rakamlarla paylaştı: Gelir vergisi tarifesi belirlendi
EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim
Yunanistan'dan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi
İETT otobüsü kağıt havlu ile dolduruldu
Rusya’dan Ukrayna’ya 120 füze: Ültimatom sonrası Kiev Odesa ve Jitomir’i vurdu
AYM HDP kararını 6 Ocak'ta verecek
SGK'dan EYT için mesai açıklaması: Cumartesi günü de açık olacak
Adana ve Mersin'de DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı
30 Aralık 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

30 Aralık 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı: Urartular dönemin kalma

Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı: Urartular dönemin kalma

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor