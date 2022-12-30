Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade kararını Dıraç Temyiz Mahkemesi de uygun buldu.İlerleyen günlerde Özer Türkiye'ye getirilecek.Özer'in itiraz hakkı bulunuyor.Ancak Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja, iadesine olumlu görüş bildirdiği için büyük ihtimalle bu yargı süreci işlemeyecek...Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım'daki duruşmada, Elbasan Savcılığının 'Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi' yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.Özer ise 7 Aralık'ta bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16 ve 20 Aralık'ta görülmüştü.Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.