Şanlıurfa'da bir araca silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü

Şanlıurfa- Mardin karayolunun Çobandere mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda otomobil sürücüsü Mustafa Turanlı (64) direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Kaza yapan araç içerisinde 2 kişi sıkıştı.Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kişileri çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşların ardından yaralı vatandaşlar araç içerisinden çıkarıldı. Çıkarılan yaralılar Sağlık ekiplerine teslim edildi.Sağlık ekipleri yaptığı çalışma sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralı ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.