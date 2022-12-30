Rusya’dan Ukrayna’ya 120 füze: Ültimatom sonrası Kiev Odesa ve Jitomir’i vurdu

Rusya, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kiev yönetimine verdiği ültimatomdan iki gün sonra dün Ukrayna'nın birçok bölgesini yüzü aşkın füzeyle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya tarafından 120'den fazla füze atıldığını duyurdu. Patlamalarda 3 kişinin yaralandığı ve en az 2 evin düşürülen füze parçaları nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri saldırıda, denizden ve havadan atılan Kruz füzelerinin yanı sıra Moskova'nın İran'dan satın aldığı kamikaze İHA'ların da kullanıldığını belirtti.Podolyak, paylaşımının devamında Lavrov'un ‘barış müzakeresi' kapsamında yaptığı açıklamaları alaycı bir dille eleştirdi. Podolyak, “Barışçıl bir çözüm, Rusya Federasyonu için güvenlik garantileri hakkında daha fazla teklif bekliyoruz” dedi. Öte yandan Ukrayna'nın Odesa ve Kiev kentlerinin valilerinden füze saldırılarına ilişkin açıklamalar geldi. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba da Telegram'dan yaptığı paylaşımda, “Hava savunma uyarısı devam ediyor. Hava savunma sistemlerimiz çalışıyor. Rahatlamak yok. Teyakkuzda olalım. Rusya bizi korkutamayacak” ifadelerini kullandı.Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, Kiev'e fırlatılan 16 füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini söyledi. Kiev halkını elektrik kesintileri konusunda uyaran Klitschko, telefonları ve diğer cihazları şarj etmelerini istedi. Belediye Başkanı Klitschko, saldırıların ardından Kiev'de yaşayanların yüzde 40'ının elektriksiz kaldığını ifade ederek, ekiplerin hatları onarmak için çalışma başlattığını söyledi. Ukrayna'nın Odesa Valisi Maksim Marchenko, Ukrayna'ya geniş çaplı füze saldırısı başlatıldığı belirterek Odesa'da 21 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Füze parçalarının bir binaya isabet ettiğini kaydeden Marchenko, olayda yaralanan olmadığını kaydetti. Rusya son haftalarda Ukrayna'nın birçok şehrine düzenlediği hava saldırılarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alıyor, bu saldırılar sonucunda Ukrayna'da yaşayan milyonlarca kişi elektriğe ulaşamıyor. Lviv Valisi Maksim Kozicki, şehrin yüzde 90'ına elektrik verilemediğini açıkladı,Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, üç gün önce Rus Tass Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunmuş ve Ukrayna tarafına tehdit dolu mesajlar göndermişti. “Kiev yönetimi tarafından kontrol edilen bölgelerin askerden ve Nazilerden arındırılması ve yeni topraklarımız da dahil olmak üzere Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasına dair önerilerimiz düşman tarafından çok iyi biliniyor” diye konuşan Rus bakan “Mesele basit: Kendi iyiliğiniz için bunları yerine getirin. Aksi takdirde Rus ordusu gerekeni yapacaktır” sözleriyle Ukrayna'ya ültimatom vermişti.Kiev'in şartlarıyla masaya oturmayızRusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kiev'in işgal altındaki topraklardan çekilme ve tazminat ödeme taleplerini görüşmeyeceklerini belirtti. Kiev'in öne sürdüğü şartlarda masaya oturmayacaklarının altını çizen Lavrov, Ukrayna ile savaşı bitirmek için görüşme olasılığını dışladı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'da milletvekillerine yaptığı konuşmada iç ve dış gündeme dair açıklamalarda bulundu. Savaş sırasında dahi Ukraynalı çiftçilerin üretim yaptığını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna tahılının dünyaya sevk edildiğinden bahseden Zelenski, “Savaş sırasında sadece 5 ayda kırktan fazla ülkeye 15 milyon tondan fazla gıda ihraç edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'e tarımsal kalkınmamıza destek verdiği için teşekkür ederim” dedi.