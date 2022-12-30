Muğla'nın Datça İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Muğla’nın Datça ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.Datça'da bugün saat 16: 19'da deprem oldu. AFAD, depremin derinliğini 6,59 kilometre, büyüklüğünü de 4 olarak duyurdu.