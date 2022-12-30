İstanbul'da terör operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve HTŞ'ye yönelik operasyon düzenledi. Yedi ilçede 25 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve söz konusu terör örgütleriyle irtibatlı oldukları saptanan 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.