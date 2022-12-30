  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İki yıllık sır aydınlandı: Evin bahçesinden kemikler çıktı

Gaziantep'te öldürüldükten sonra bağ evine gömülen kişinin cesedi, 2 yıl sonra cezaevindeki hükümlünün ifadesiyle bulundu.

Ekleme: 30.12.2022 - 16:08 Güncelleme: 30.12.2022 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
İki yıllık sır aydınlandı: Evin bahçesinden kemikler çıktıGaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ekim 2020'de Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan M.A.T'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine çalışma başlattı.Ekipler yapılan çalışma sonucu M.A.T'nin öldürüldüğünü, şüphelilerin ise F.K, A.C.Ş. ve M.E.K olduğunu tespit etti. Şüphelilerden F.K'nin 'cinsel istismar', A.C.Ş'nin ise 'yağma' suçundan cezaevinde olduğu belirlendi.

A.C.Ş, sorgusunda öldürülen M.A.T'nin cesedini bir bağ evine gömdüklerini ve gömülen yeri gösterebileceğini polis ekiplerine iletti. Şüphelinin beyanı üzerine olay yerinde arama yapan ekipler, bulunan kemik parçalarını incelenmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderdi. İnceleme sonucu kemik parçalarının öldürülen M.A.T'ye ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.E.K. de emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İki yıllık sır aydınlandı: Evin bahçesinden kemikler çıktı



GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan ödül töreninde konuşuyor...
Bakan Soylu, İmamoğlu'nun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış: Beni aradı yarım saat anlattım
İzmir'de otel inşaatında kule vinç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan: Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz
Nazilli'de restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da silahlı saldırı! Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti
FETÖ firarisi Can Dündar, terörden arananlar listesine gri kategoriden eklendi
Adnan Oktar davasında gerekçeli karar açıklandı! Masonların ve Yahudilerin nüfuzunu kullanmış
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Nebati rakamlarla paylaştı: Gelir vergisi tarifesi belirlendi
EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim
Yunanistan'dan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi
İETT otobüsü kağıt havlu ile dolduruldu
Rusya’dan Ukrayna’ya 120 füze: Ültimatom sonrası Kiev Odesa ve Jitomir’i vurdu
AYM HDP kararını 6 Ocak'ta verecek
SGK'dan EYT için mesai açıklaması: Cumartesi günü de açık olacak
Adana ve Mersin'de DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı
30 Aralık 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

30 Aralık 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı: Urartular dönemin kalma

Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı: Urartular dönemin kalma

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor