Filipinler'de sel felaketi can alıyor

Sağanak yağış, Filipinler'de hayatı durma noktasına getirdi.Misayas ve Mindanao bölgeleri ve ülkenin birçok farklı bölgesinde geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağış başladı. Giderek artan yağış, can aldı.Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e, kayıp sayısının ise 28'e yükseldiği bildirildi.Köyler, kasabalar ve yollar sular altında kalırken, 50 binden fazla kişinin evlerini terk ettiği belirtildi. Yağmurların aralıklı olarak devam ettiği aktarıldı.Sel felaketinin altyapıda ve tarım arazilerinde yol açtığı zararın ise 1.36 milyar peso (24.4 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor.