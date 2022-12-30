FETÖ firarisi Can Dündar, terörden arananlar listesine gri kategoriden eklendi

FETÖ firarisi Can Dündar, 'terörden arananlar' listesine eklendi.İçişleri Bakanlığı, Dündar'ı 'gri' kategoride 'en çok arananlar' listesine ekledi. Gri listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar'a 2015'te yayımlanan MİT TIR'ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar'ın mal varlıklarına el konmuştu.Dündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın dosyası, firari olduğu için diğer 8 sanıkla birlikte ana davadan ayrılmıştı.