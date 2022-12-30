  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,88 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek

Evcil hayvanı olan kişileri ilgilendiren çip taktırma işlemi için verilen süre yarın sona eriyor. Çip bulmakta sıkıntı yaşayanlar, beyanname ile il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapabiliyor. Ancak hafta sonu müdürlüklerin kapalı olması nedeniyle beyannamenin bugün verilmesi gerekiyor. Zorunlu çip uygulamasıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Ekleme: 30.12.2022 - 13:51 Güncelleme: 30.12.2022 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecekEvcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih 31 Aralık.

1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 543 bin 846 kedi, 406 bin 951 köpek ve 16 gelincik olmak üzere toplam 950 bin 813 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 31 Aralık tarihine kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

Son günlerde yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine beyanname ile başvuru yapanlara 31 Aralık sonrasında herhangi bir ceza uygulanmayacak. Beyanname verenler bu tarihten sonra da çip taktırma işlemlerini cezasız yapabilecek.

Ancak hafta sonu il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin kapalı olması nedeniyle beyanname vermek için bugün son gün.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada çip bulmakta zorluk yaşanması ve yoğunluk nedeniyle sürenin uzatılabileceğini belirtmişti.

Çip taktırma işleminin ücreti ise değişkenlik gösteriyor. Özel veteriner kliniklerinde bu ücret 300 liradan başlıyor.

Ancak bu işlemi yaptırmanın daha uygun bir yolu da var. Evcil hayvan sahipleri, ikametlerinin olduğu ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde bu işlemi yaptırabiliyor. İşlemin ücreti se 75 lira.

Mikroçip uygulaması ile kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesi, sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvanların hem bulunabilmesi hem de sokağa bırakan veya kaçıranların tespit edilip, ceza uygulanabilmesi de amaçlanıyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Adnan Oktar davasında gerekçeli karar açıklandı! Masonların ve Yahudilerin nüfuzunu kullanmış
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Nebati rakamlarla paylaştı: Gelir vergisi tarifesi belirlendi
EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim
Yunanistan'dan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi
İETT otobüsü kağıt havlu ile dolduruldu
Rusya’dan Ukrayna’ya 120 füze: Ültimatom sonrası Kiev Odesa ve Jitomir’i vurdu
AYM HDP kararını 6 Ocak'ta verecek
SGK'dan EYT için mesai açıklaması: Cumartesi günü de açık olacak
Adana ve Mersin'de DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı
Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı manevrası! İki isme kapıları kapattı
Nazif Ay'dan Halk TV'de tepki çeken sözler! 'Noel'i kutlamak Müslümanlar için farzdır'
Biden'dan Netanyahu'ya Filistin uyarısı: İki devletli çözümü tehlikeye atmayın
Kılıçdaroğlu’ndan esrarengiz görüşme... Tartışmalı danışman ile buluştu!
Destek ödemesi alabilmek için elinizi çabuk tutun: Başvurular 31 Aralık'ta sona erecek
Bakan Vedat Bilgin detayları açıklıyor...EYT'de süreç nasıl işleyecek?
Bakan Koca EVS'nin önemini anlattı! 'Vakaya 90 saniyede çıkış yapılıyor'
30 Aralık 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

30 Aralık 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor