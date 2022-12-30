Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek

Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih 31 Aralık.1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 543 bin 846 kedi, 406 bin 951 köpek ve 16 gelincik olmak üzere toplam 950 bin 813 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 31 Aralık tarihine kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.Son günlerde yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine beyanname ile başvuru yapanlara 31 Aralık sonrasında herhangi bir ceza uygulanmayacak. Beyanname verenler bu tarihten sonra da çip taktırma işlemlerini cezasız yapabilecek.Ancak hafta sonu il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin kapalı olması nedeniyle beyanname vermek için bugün son gün.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada çip bulmakta zorluk yaşanması ve yoğunluk nedeniyle sürenin uzatılabileceğini belirtmişti.Çip taktırma işleminin ücreti ise değişkenlik gösteriyor. Özel veteriner kliniklerinde bu ücret 300 liradan başlıyor.Ancak bu işlemi yaptırmanın daha uygun bir yolu da var. Evcil hayvan sahipleri, ikametlerinin olduğu ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde bu işlemi yaptırabiliyor. İşlemin ücreti se 75 lira.Mikroçip uygulaması ile kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesi, sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvanların hem bulunabilmesi hem de sokağa bırakan veya kaçıranların tespit edilip, ceza uygulanabilmesi de amaçlanıyor.