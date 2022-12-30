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EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz sanayide elektriğe yüzde 16 indirim yapıldığını açıkladı. Ayrıca EPDK Başkanı Yımaz mesken abonelerine de elektrik zammı yapılmayacağını duyurdu.

EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim
Ekleme: 30.12.2022 - 11:21 Güncelleme: 30.12.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz sanayide elektriğe yüzde 16 indirim yapıldığını açıkladı.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz enerji piyasalarındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazında oluşan maliyetleri hassasiyetle takip ettiklerini vurguladı.

"MESKEN ABONELERİ İÇİN HERHANGİ BİR ARTIŞ YA DA ZAM YOK"

Yılmaz şunları söyledi:

"Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abonegrubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh'den 4200 TL/MWh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz."

Yılmaz, piyasa takas fiyatı tavan rakamının elektrik ticaretinde elektriğin maksimum satılabilecek fiyatını gösterdiğini, daha önce maliyetleri yüksek olan özellikle ithal kömür ve doğal gaz maliyetleri nedeniyle artan fiyat tavanının kaynak bazlı oluşan maliyet azalışları nedeniyle düşürüldüğüne dikkat çekti.

EPDK Başkanı Yılmaz, "Piyasadaki elektrik fiyatının düşmesi çok önemli ve olumlu bir gösterge. Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır" dedi.
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