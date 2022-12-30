Diyarbakır’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise, bir ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.