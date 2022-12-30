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Bursa'da Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Cuma namazını kıldıktan sonra husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi, ağır yaralandı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ekleme: 30.12.2022 - 17:17 Güncelleme: 30.12.2022 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
Bursa'daki olay, saat 14.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Camiinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan şüpheli A.İ. (17) Cuma namazını kılmak için camiye gelen Cafer Aydın (65)'i cami çıkışında beklemeye başladı.

TABANCAYLA 6 EL ATEŞ ETTİ

Camiden çıktığı sırada belinden çıkardığı tabancayla altı el ateş etti. Mermiler Aydın'ın bacağına ve göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Aydın olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi aciline kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı Aydın doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheli A.İ. suç unsuru silah ile camiden 800 metre ileride bulunan otluk alanda yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Önce Görükle Polis Karakoluna ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipler cami bölgesinde titiz çalışma yürütürken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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