Başkan Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor; ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz.' ifadelerini kullandı.
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