Başkan Erdoğan: Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısında konuştu. Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatı bulduk. Karadağ'da barış ve istikrarı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısında konuştu.'İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatı bulduk. Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz. Karadağ'da barış ve istikrarı önemsiyoruz.NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz. TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir.'