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Bakan Soylu, İmamoğlu'nun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış: Beni aradı yarım saat anlattım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayarak yardım istediğini açıklamıştı. İmamoğlu tarafından yalanlanan bu konuşmanın iki yıl önce bir canlı yayında Bakan Soylu tarafından anlatıldığı ortaya çıktı. Bakan Soylu, o yayında "Bugün beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aradı, yarım saat kendisine anlattım. Bir belediyenin niçin yardım toplamak için izin alması gerektiğini kanunla beraber ifade ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Ekleme: 30.12.2022 - 19:48 Güncelleme: 30.12.2022 - 20:10 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu, İmamoğlu'nun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış: Beni aradı yarım saat anlattım
İçişleri Bakanı Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin açıklama yaparken, geçmişte İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisini arayıp yardım istediğini söyledi.

Bakan Soylu, 'İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda 'CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun?' diye bir ricası da olmuştur. Ama 'Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız' dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin' dedi.

İMAMOĞLU KONUŞMAYI REDDETTİ

İmamoğlu ise böyle bir görüşmenin olmadığını, söylenenlerin 'kuyruklu yalan' olduğunu ve kanıtlanırsa istifa edeceğini açıkladı.

BAKAN SOYLU O GÖRÜŞMEYİ CANLI YAYINDA ANLATMIŞ

Bakan Soylu'nun 31 Mart 2020 tarihinde katıldığı Ülke TV yayınında o görüşmeyi anlattığı ortaya çıktı.

Soylu o yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bugün beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aradı, yarım saat kendisine anlattım. Bir belediyenin niçin yardım toplamak için izin alması gerektiğini kanunla beraber ifade ettim. Peki belediye bağış alabilir mi? Alabilir. Bugüne kadar aldı. Daha yeni Ankara Belediyesi bağış aldı. Peki nasıl aldı? İki türlü alabilirler. Şartlı veya şartsız bağış. Ama bu yardım değildir. Yardım toplamayla bağışı ayıran biraz önce söylediğim kanunlardır. Belediye şartlı bağış alır.'

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