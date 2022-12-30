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Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'de adalarını silahlandırmasına ve Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planı iddialarına tepki gösterdi. Akar, ''Kara sularının 6 milde yukarı çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz'' dedi.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner
Ekleme: 30.12.2022 - 13:30 Güncelleme: 30.12.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner
Yunanistan'ın Ege'de adaları silahlandırması, Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planı iddiaları gerilimi daha da artırdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina ile gerilimin yüksek olduğu dönemde Gökçeada 5. Alay Komutanlığı'nda soruları yanıtladı.

Akar'ın NTV canlı yayınındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

ATİNA'NIN GİRİT'TE 12 MİL ADIMI

''Kara sularının 6 milde yukarı çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. 1995'te Meclis'te çalışma yapıldı bunu herkesin bilmesi lazım iyi anlaşılması lazım. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz.

ATİNA İLE EGE VE ADALAR GERİLİMİ

Atina tahrik etmek için adımlar atıyor. Adalar silahlandırılıyor, biz de tedbir almak zorundayız.

ABD'NİN DEDEAĞAÇ'A ASKERİ SEVKİYATI

Bir lojistik ve LNG merkezinin kurulduğu bilgimiz var.

EGE'DE YUNANİSTAN TACİZİ

Tacizlerin hiçbirini karşılıksız bırakmadık. Sahada ve masada yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yaptık. Karşılığını mutlaka veririz. Yunanistan kontrolsüz birtakım eylemler ortaya koyuyor.

RUMLARA SİLAH AMBARGOSUNUN KALKMASI

KKTC'de hiçbir zafiyete imkan vermeyeceğimiz bilinmeli.

ŞAM'LA 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS

Önce istihbarat birimlerimiz arasında bazı görüşmeler oldu. Bizim bakanlar arası görüşmemiz oldu. Bu süreç meselesi. Şartlar oluşursa üst düzey liderler arası görüşmeler de gündeme gelebilir. Moskova'daki toplantıda hem Rus hem Suriye tarafı ile görüşlerimizi paylaştık endişelerimizi ifade ettik. Olumsuz dönüş olmadı. Asıl amacımızın terörle mücadele olduğunu söyledik. Hiçbir etnik, dini, mezhepsel grupla sorunumuz yok dedik.''
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