Aydın'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Avrupaya göç etme hayalinde olan mültecilerin Yunan Sahil Güçleriyle olan imtihanı bitmiyor.Yunan Sahil Güçleri Türkiye üzerinden Avrupaya geçmeye çalışan onlarca mülteciyi ölümle burun buruna bırakıyor.Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler fark edildi.Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler görevlendirildi.Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-24) ve Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.Geri gönderme işlemleri başlatıldıİHA'nın haberine göre, kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.