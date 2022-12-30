Ankara'da silahlı saldırı! Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti
Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Ateş, hayatını kaybetti.
Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Ateş, hayatını kaybetti.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, silahlı saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
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