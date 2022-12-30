30 Aralık 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle sakin, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 14°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 12°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 15°CAz bulutluParçalı, iç kesimlerinin az bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CAz bulutluDENİZLİ °C, 15°CAz bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 16°CParçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 20°CAz bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 14°CAz bulutluMERSİN °C, 20°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 9°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CAz bulutluKAYSERİ °C, 6°CAz bulutluKONYA °C, 10°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 10°CAz bulutluKASTAMONU °C, 11°CAz bulutluSİNOP °C, 15°CAz bulutluZONGULDAK °C, 13°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 12°CAz bulutluSAMSUN °C, 16°CAz bulutluTOKAT °C, 11°CAz bulutluTRABZON °C, 14°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI °C, 5°CAz bulutluERZURUM °C, 1°CAz bulutluMALATYA °C, 7°CAz bulutluVAN °C, 6°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 13°CAz bulutluMARDİN °C, 11°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 14°CAz bulutlu