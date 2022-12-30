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30 Aralık 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Ekleme: 30.12.2022 - 09:44 Güncelleme: 30.12.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
30 Aralık 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle sakin, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Az bulutlu

EGE
Parçalı, iç kesimlerinin az bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C
Az bulutlu

KONYA °C, 10°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 11°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu

VAN °C, 6°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 11°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu
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