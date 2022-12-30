2022 yılında E-Devlet’ten 146 milyon işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik.
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik.Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek.
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