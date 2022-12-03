Suriye sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırı karşısında bulunan Barış Pınar ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; 'Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/ YPG'li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi' ifadelerini kullandı.