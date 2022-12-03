Fiyat değişikliği pompaya yansıdı: Motorine indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında da her geçen gün değişkenliğe sebep oluyor. 3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi ve fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 23,66 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.