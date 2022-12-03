CHP'nin vizyon kadrosundaki Prof. Dr. Kara'dan hükümete övgü: Ekonomiye devasa teşvikler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Ekonomik krizi sonsuza kadar bitirecek formülü söyleyeceğim” dediği 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programı İstanbul'da peşi sıra yaşanan skandallarla gerçekleşti. Konuşmacıların uzaktan bağlantı yoluyla katılmaları büyük eleştiri topladı. Onlardan biri olan ve İstanbul'daki toplantıya Ankara'dan bağlanan Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın AK Parti hükümetinin ekonomik çalışmalarını övmesi programa damga vurdu. Kara, "Şu anda devasa teşvikler var, muazzam teşvikler var" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “3 Aralık'ı bekleyin vizyon projemizi açıklayacağım. Ekonomik krizi sonsuza kadar bitirecek formülü söyleyeceğim” diyerek duyurduğu 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programı bugün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenledi.Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki yeni danışmanı Jeremy Rifkin dahil bütün katılımcıların toplantıya canlı bağlantıyla katılması büyük tepki topladı.CHP'nin vizyon kadrosunda açıkladığı isimlerden biri olan Merkez Bankası Eski Baş Ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara'nın sunum sırasında AK Parti hükümetinin ekonomik çalışmalarını övmesi dikkat çekti.'VERGİ, PRİM, KREDİ TEŞVİKLERİ...'Kara, 'Şu anda devasa teşvikler var, muazzam teşvikler var. Yani vergi teşvikleri var, işte prim teşvikleri var, kredi teşvikleri var... Bütün bunların aslında etki analizinin yapılıp gerçekten buradan alınan geri bildirimlerle birlikte yeniden tasarlanmasında fayda var' ifadelerini kullandı.Öte yandan İstanbul'daki toplantıya Ankara'dan bağlanan Prof. Dr. Kara'nın sunumuna başladığı an muhalefete yakınlığıyla bilinen TELE1 tarafından yayının kesilmesi dikkat çekti.