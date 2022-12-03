CHP'nin fonladığı Tele 1 bile dayanamadı yayını kesti! CHP'li gazeteci isyan etti: Vizyonsuzluk budur...

CHP'nin Vizyon Belgesi'nin duyurulduğu toplantıda yaşananlar açıklananların önüne geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında ekonomi danışmanlarını tek tek tanıttı. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapacak olan Jeremy Rifkin toplantıya ABD'den canlı bağlantı ile katıldı. Yine Hakan Kara ve Refet Gürkaynak gibi isimler de uzaktan bağlantı ile slaytlar eşliğinde açıklamalar yaptı. Jeremy Rifkin'in konuşması sırasında kulaklıkla çeviri yapılmadığı için salondakiler anlatılanları anlamadı. Bu sırada Selvi Kılıçdaroğlu'nun protokolde uyuduğu anlar da ekranlara yansıdı. Heyecanın oldukça düşük kaldığı organizasyona yandaş Tele 1 bile dayanamadı. Hakan Kara'nın sunumu sırasında CHP'nin fonladığı kanal yayını yarıda kesti. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazetecilerden Şaban Sevinç de, organizasyonun bir vizyonsuzluk göstergesi olduğunu yazdı. Paylaşımı kısa süre sonra ise sildi.CHP VİZYON BELGESİ TOPLANTISINDA HEYECAN DÜŞÜK KALDICHP Vizyon Belgesi, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin'in Endüstriyel Dönüşüm konusunda başdanışmanlık görevini yürüteceğini duyurdu. Yine Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet Gürkaynak gibi isimlerin de ekonomi danışmanı olarak yanında yer aldığını belirtti.JEREMY RİFKİN KONUŞTU, SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUDUKılıçdaroğlu'nun öve öve bitiremediği Jeremy Rifkin toplantıya Washington'dan canlı bağlantı ile katıldı. Tarihi olarak nitelendirilen toplantıya Rifkin'in uzaktan bağlantı ile katılması eleştirilere neden oldu. Rifkin'in teknik ve heyecansız konuşması protokolde oturan Selvi Kılıçdaroğlu'nu bile uyuttu. Salona çeviri için kulaklık dağıtılmazken, Rifkin'in İngilizce yaptığı konuşma katılımcıların çoğu tarafından anlaşılamadı. Bu da karışıklık oluşturdu.GAZETECİLERE YER AYRILMADIGazeteciler salona davet edildi. Ancak oturmaları için yer ayarlanmadı. Birçok gazeteci merdivende ayaküstü notlar aldı.VİZYON BELGESİ TEKNİK SEMİNERE DÖNDÜKılıçdaroğlu'nun tanıttığı danışmanlar sırası ile tek tek konuşma yaptı. Seminer havasına dönüşen organizasyonda her geçen dakika heyecan düştü, uğultular oluştu.TELE 1 BİLE DAYANAMADI YAYINI KESTİCHP'nin fonladığı Tele 1 konuşmacılardan Hakan Kara'nın sunumu sırasında heyecansız ortama dayanamadı ve yayını kesti. Hakan Kara yerine Merdan Yanardağ'ın yorumlarına yer verilmesi dikkat çekti.CHP'YE YAKIN GAZETECİ İSYAN ETTİ: VİZYONSUZLUK!Eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Twitter'dan organizasyona isyan etti. Sevinç, 'Vizyonsuzluk nedir? Amerika'dan birkaç yazar, ekonomi ve bilim insanını telekonferansla konuşturup, İstanbul'da salona doldurduğun CHP'lilere dinletmek.' ifadelerini kullandı. Sevinç, kısa sürede bu tweet'i sildi.