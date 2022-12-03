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CHP'li Çardak Belediyesi'nde milyonluk vurgun: 'Bu kadarına da pes” dedirten detaylar

Çanakkale’nin Lapseki İlçesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçtiğimiz yıl bir ihbar mektubuyla Çardak Belediyesi’ne başlattığı soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre CHP’li Belediye Başkanı Metin Semerci’nin “Önceki döneme ait” diyerek kendini aklamaya çalıştığı dosyasının aslında kendi dönemine ait olduğu tespit edilirken, belediyenin adeta Semerci’nin çiftliği gibi yönetildiği belgelerle ortaya çıktı. İşte akaryakıttan imar yolsuzluğuna, evrakta sahtecilikten rüşvet çarkına kadar 645 sayfalık dosyadaki “bu kadarına da pes” dedirten milyonluk vurgunun detayları…

CHP'li Çardak Belediyesi'nde milyonluk vurgun: 'Bu kadarına da pes” dedirten detaylar
Ekleme: 3.12.2022 - 19:39 Güncelleme: 3.12.2022 - 19:43 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Çardak Belediyesi'nde milyonluk vurgun: 'Bu kadarına da pes” dedirten detaylar
Çardak Belediyesi'ndeki milyonluk vurgun bir kişinin 2020 yılının Ağustos ayında Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı 5 klasörlük şikayet dosyasıyla ortaya çıktı. İsminin gizli tutulmasını isteyen şahıs, iddiaya göre 645 sayfadan oluşan 5 klasörde 2019 -2020 dönemlerine ait belediyede dönen bir çok yolsuzluğu dönemin Cumhuriyet Başsavcısı A.K'ye tek tek anlattı.

'BENİM DÖNEMİME AİT DEĞİL' DEMİŞTİ

Dosyayı inceleyen Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı, Çardak Belediyesi ile ilgili soruşturma başlatırken, bu kapsamda belediyedeki tüm ihale dosyaları mercek altına alındı. Belediye'ye gelen ekipler binlerce ihale dosyası ve klasöre el koydu. İçişleri Bakanlığı da iddiaları incelemek üzere belediyeye müfettiş görevlendirirken, soruşturmanın CHP'li Belediye Başkanı Metin Semerci dönemindeki ihale dosyalarına ait olduğu ortaya çıktı

CHP'li Çardak Belediyesi'nde milyonluk vurgun: 'Bu kadarına da pes” dedirten detaylar

TAMİRDEKİ KAMYONU ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERİP MAZOT ALMIŞLAR

Soruşturma dosyasına da yansıyan belgelerde; belediyenin Şubat 2020 yılında açtığı 396 bin lira değerindeki 7 bin litre motorin, 1500 litre kurşunsuz benzin alım ihalesinde neler yaşandığı detaylı bir şekilde anlatıldı. İhale sonrası belediyeye ait bazı araçların serviste olmalarına rağmen akaryakıt alınmış gibi gösterildiği, bazı zabıta araçlarına ise aracın deposu 60 litre benzin almasına rağmen tek bir seferde 85 litre doldurulmuş gibi gösterilerek defalarca fatura düzenlendiği ortaya çıktı. Yine belediyeye ait 17 NH 815 plakalı vidanjörün 29.02.2020 tarihinden 15.12.2020 tarihine kadar 10 ay boyunca 5.3 ton mazot harcamış gibi gösterildiği, ancak gerek aracın kilometresine gerekse belediye hesapları karşılaştırıldığında vidanjörün bu kadar mazot yakmasının mümkün olmadığı belgelerle savcılığa anlatıldı.

CHP'li Çardak Belediyesi'nde milyonluk vurgun: 'Bu kadarına da pes” dedirten detaylar

ADRESE TESLİM İHALELER, İŞ BİTMEDEN 'KABULLER'

Belediyenin 2019 yılında açtığı 3 bin ton mıcır ve taş tozu alım ihalesinde dönen usulsüzlükler bu kadarına da pes dedirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı'na belgeleriyle tek tek anlatılan olayda iddiaya göre Çardak Belediyesi, belediye deposunun yapımı için 24.07.2019 yılında 111 milyon TL bedelle ihaleye çıktı. 28.08.2019 yılında ihale özel bir şirkete verilirken, şirketin ihale tarihinden 20 gün önce sahaya mıcır ve taş tozu dökmeye başladığı ve faturalarını ise ihaleyi kazandıktan sonra kesmeye başladığı ortaya çıktı. Yine aynı dosyada tonaj usulsüzlükleri ve getirilen malzemenin 19-25 mıcır yerine dolgu malzemesi olduğu tek tek belgelerle anlatıldı. Firmanın 3 bin ton malzeme faturası kesmesine rağmen Bin 650 ton malzeme döktüğü kantar fişleriyle belgelendi.

ANAHTAR TESLİM İŞLERDE BELEDİYE PERSONELİ ÇALIŞTIRILMIŞ

Yine belediyenin 09.10.2019 tarihinde 109 bin liraya çıktığı Zübeyde hanım caddesi Bahçe sokak için beton parke taş ihalesinde anahtar teslim olmasına rağmen belediyeye ait iş makinalarının ve belediye personelinin nasıl kullanıldığı fotoğraf ve belgelerle anlatıldı. Dosyada ayrıca teknik şartnamedeki hiçbir detaya uyulmayarak belediyenin milyonlarca lira zarara uğratıldığı gözler önüne serildi.

CHP'li Çardak Belediyesi'nde milyonluk vurgun: 'Bu kadarına da pes” dedirten detaylar
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