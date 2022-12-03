CHP'li Böke'den hendekçi akademisyenlere söz: Yeniden üniversitelerle buluşacaksınız
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin iktidara gelmesi durumunda çukur eylemleri sırasında terör örgütü PKK’yı destekleyip devleti 'katliam yapmakla' suçlayan akademisyenlerin göreve getirileceğinin sözünü verdi.
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ''İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması''na katılarak konuşma yaptı.
Konuşmasında skandal ifadeler kullanan Böke, partisinin iktidara gelmesi durumunda çukur eylemleri sırasında terör örgütü PKK'yı destekleyen ve devleti 'katliam yapmakla' suçlayan akademisyenlerin üniversiteye geri döneceğini açıkladı.
Böke, 'Barış imzacısı akademisyenleri yeni öğrencileriyle, yeniden üniversitelerle buluşturacağız' ifadelerini kullandı.