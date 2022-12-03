Bodrum’daki 'horlama' cinayetinde tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin plajında güvenlik görevlisi olan 29 yaşındaki Kenan Maral, iddiaya göre Yalıkavak Mahallesi'ndeki lojmanda aynı odada kaldığı mesai arkadaşı Muzaffer Eser'i daha önce horladığı için uyardı.Önceki akşam ikili arasında 'horlama' nedeniyle yine tartışma çıktı.Tartışma sonrası ikilinin vardiya saatleri değiştirildi.Gece vardiyasında çalışan Muzaffer Eser (28), sabah saat 06.00 sıralarında lojmana döndüğü sırada mesai arkadaşı Maral'ı uykusunda 20 yerinden bıçakladı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Muzaffer Eser ise gözaltına alındı.Savcının incelemesinin ardından Maral'ın cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Şüpheli Muzaffer Eser'in psikolojik sorunlarının bulunduğu ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; Muzaffer Eser, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.