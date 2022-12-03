AK Partili Dağ'dan 'İkinci Yüzyıl' eleştirisi: Müstemleke akıl yine kaybedecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partililerle bir araya gelen vizyon belgesini açıkladı.Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak değerlendirmelerini paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı: Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır reklamını yaptığı 'İkinci Yüzyıl' toplantısını gerçekleştirdi. Siyasette rekabet vizyon ve projelerle edilir. CHP ile özdeşleşen bir şey oldu ve yine dağ fare doğurdu. Elbette şaşırmadık.Neler yapacaklarını süslü süslü cümlelerle anlattı ama 'Nasıl' yapılacağına dair ortada bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü nasıl yapılacağını bilmiyor. Önceden bu memlekete yol haritası çizmeleri için IMF'ten adam tayin ederlerdi. Şimdi de CHP'ye 'akıl hocaları' atamışlar. Başdanışmanı ABD'de olan bir anlayış nasıl Türkiye'nin milli çıkarlarını muhafaza edecek ve yaşatacak?'Geleceğe dönüş' hayaliniz önerdiğiniz yönetim sisteminden aşikâr.Ortaya koyduğunuz fikir ancak 'IMF'in parmak salladığı, vesayetin siyaseti, toplumsal barışı ve ekonomiyi tarumar ettiği' geçmişe dönüştür. Müstemleke aklın ezberlerine, reçetelerine bu milletin ihtiyacı yoktur.Biz ülkemizi, bu toprakların aklıyla ve diliyle inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Bu toprakların sözüne, aklına, vicdanına; bizi biz yapan değerlerine inananlar Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerdir. Müstemleke akıl yine kaybedecektir.