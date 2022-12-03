AK Partili Dağ'dan 'İkinci Yüzyıl' eleştirisi: Müstemleke akıl yine kaybedecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı vizyon belgesi ile ilgili eleştirilerde bulundu. "Önceden bu memlekete yol haritası çizmeleri için IMF'ten adam tayin ederlerdi. Şimdi de CHP'ye "akıl hocaları" atamışlar." ifadesini kullanan Dağ, "Müstemleke akıl yine kaybedecektir" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partililerle bir araya gelen vizyon belgesini açıkladı.
'YİNE DAĞ FARE DOĞURDU ŞARŞIRMADIK'
Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak değerlendirmelerini paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı: Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır reklamını yaptığı 'İkinci Yüzyıl' toplantısını gerçekleştirdi. Siyasette rekabet vizyon ve projelerle edilir. CHP ile özdeşleşen bir şey oldu ve yine dağ fare doğurdu. Elbette şaşırmadık.
'ÖNCEDEN IMF'DEN TAYİN EDERLERDİ ŞİMDİ AKIL HOCASI ATAMIŞLAR'
Neler yapacaklarını süslü süslü cümlelerle anlattı ama 'Nasıl' yapılacağına dair ortada bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü nasıl yapılacağını bilmiyor. Önceden bu memlekete yol haritası çizmeleri için IMF'ten adam tayin ederlerdi. Şimdi de CHP'ye 'akıl hocaları' atamışlar. Başdanışmanı ABD'de olan bir anlayış nasıl Türkiye'nin milli çıkarlarını muhafaza edecek ve yaşatacak?
'MÜSTEMLEKE AKLIN EZBERLERİNE MİLLETİN İHTİYACI YOKTUR'
'Geleceğe dönüş' hayaliniz önerdiğiniz yönetim sisteminden aşikâr.
Ortaya koyduğunuz fikir ancak 'IMF'in parmak salladığı, vesayetin siyaseti, toplumsal barışı ve ekonomiyi tarumar ettiği' geçmişe dönüştür. Müstemleke aklın ezberlerine, reçetelerine bu milletin ihtiyacı yoktur.
'MÜSTEMLEKE AKIL KAYBEDECEK'
Biz ülkemizi, bu toprakların aklıyla ve diliyle inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Bu toprakların sözüne, aklına, vicdanına; bizi biz yapan değerlerine inananlar Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerdir. Müstemleke akıl yine kaybedecektir.