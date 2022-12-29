Yunan Bakan Dendias manastırda düşerek başını çarptı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Aynoroz Yarımadası ziyaretini sağlık sorunları nedeniyle yarıda kestiği bildirildi.Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, sabah Aynoroz Yarımadasındaki bir manastırda ayine katılan Dendias, ani tansiyon düşmesi sonucu dengesini kaybederek başını çarptı.Kontrolleri yapılan Dendias'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak rahatsızlığının ardından ziyareti yarıda keserek Atina'ya dönme kararı aldığı belirtildi.Dendias, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Düşme nedeniyle iki sıyrık var, tamamen iyiyim." ifadelerini kullandı.